Семь человек зарезаны в пригороде Ухани

По данным полицейских, 39-летний житель города по фамилии Гао зарезал сначала пять человек. Одному удалось спастись бегством. Затем преступник, убегая, убил ещё двух прохожих. После этого мужчина спрыгнул с моста в реку Янцзы. О дальнейшей его судьбе пока не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал о случае из Москвы, где внучка убила деда. О произошедшем в одной из квартир на улице Академика Пилюгина в столице правоохранители узнали от позвонивших им местных жителей. Люди сообщили, что им слышны крики и звуки борьбы. На место выехали росгвардейцы, где обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. Позже она заявила, что мужчина якобы не выпускал её из дома. Подозреваемую арестовали до середины декабря.