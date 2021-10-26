Число жертв отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30

До 30 увеличилось число погибших в результате массового отравления метанолом в Свердловской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщается, что сейчас все силы правоохранительных органов региона брошены на поиск и пресечение новых каналов сбыта суррогатного алкоголя.