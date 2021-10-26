Число жертв отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30
Все силы правоохранителей региона брошены на поиск и пресечение других каналов сбыта суррогата.
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До 30 увеличилось число погибших в результате массового отравления метанолом в Свердловской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, сообщается, что сейчас все силы правоохранительных органов региона брошены на поиск и пресечение новых каналов сбыта суррогатного алкоголя.
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге продлили срок задержания фигурантам дела об отравлении метанолом. Тогда число погибших составляло 18 человек. Один из подозреваемых заявил, что спиртную продукцию не продавал, но от следствия скрываться не собирается.
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