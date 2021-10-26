Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У

На 89-м году жизни скончался бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У. Об этом со ссылкой на помощников экс-лидера сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что ранее бывший глава республики был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, однако выздороветь так и не смог. Чем именно он болел, не уточняется.