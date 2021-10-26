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Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У

Ранее экс-глава государства был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья.

26 октября, 05:48
<p>Фото © Кузьмин Валентин / Фотохроника ТАСС</p>

Фото © Кузьмин Валентин / Фотохроника ТАСС

На 89-м году жизни скончался бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У. Об этом со ссылкой на помощников экс-лидера сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что ранее бывший глава республики был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, однако выздороветь так и не смог. Чем именно он болел, не уточняется.

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Ро Дэ У возглавлял Республику Корея с 1988 по 1993 год, баллотировавшись от Демократической либеральной партии. Кроме того, он стал первым главой государства, которого избрали на пять лет без права переизбрания.

Ранее Лайф писал, что на 73-м году жизни умер народный артист России и режиссёр "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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