Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У
Ранее экс-глава государства был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья.
Фото © Кузьмин Валентин / Фотохроника ТАСС
На 89-м году жизни скончался бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У. Об этом со ссылкой на помощников экс-лидера сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что ранее бывший глава республики был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, однако выздороветь так и не смог. Чем именно он болел, не уточняется.
Ро Дэ У возглавлял Республику Корея с 1988 по 1993 год, баллотировавшись от Демократической либеральной партии. Кроме того, он стал первым главой государства, которого избрали на пять лет без права переизбрания.
Ранее Лайф писал, что на 73-м году жизни умер народный артист России и режиссёр "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин.
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