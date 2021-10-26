Пострадавшего при взрыве квартиры в Набережных Челнах подростка эвакуируют в Казань
По данным властей, он и ещё один мужчина 1951 года рождения остаются в тяжёлом состоянии.
Фото © Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов
17-летнего подростка, которого накануне достали из-под завалов жилого дома в Набережных Челнах, эвакуируют в больницу в Казани. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
"Состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжёлое. В настоящее время готовится его эвакуация в медицинскую организации Казани", — рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Он также уточнил, что всего в результате ЧП пострадало пять человек, один из которых погиб. Помимо подростка в тяжёлом состоянии также находится мужчина 1951 года рождения. Он продолжит получать медпомощь в Набережных Челнах, добавил Кузнецов.
Как писал Лайф, в результате взрыва произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажа. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Людей под завалами больше нет.
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