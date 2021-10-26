Пострадавшего при взрыве квартиры в Набережных Челнах подростка эвакуируют в Казань

17-летнего подростка, которого накануне достали из-под завалов жилого дома в Набережных Челнах, эвакуируют в больницу в Казани. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

"Состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжёлое. В настоящее время готовится его эвакуация в медицинскую организации Казани", — рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он также уточнил, что всего в результате ЧП пострадало пять человек, один из которых погиб. Помимо подростка в тяжёлом состоянии также находится мужчина 1951 года рождения. Он продолжит получать медпомощь в Набережных Челнах, добавил Кузнецов.