В Новосибирске завели дело на охранника "Пятёрочки", который сломал школьнику позвоночник

"Следствием установлено, что в 19 октября в дневное время в магазине дежурный оператор, находясь на своем рабочем месте, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие. В результате инцидента ребёнку были причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Напомним, инцидент произошёл в магазине "Пятёрочка" на проспекте Дзержинского в Новосибирске. 13-летний мальчик зашёл купить лимонад. В тот момент, когда ребёнок искал напиток на прилавках, за ним следовал охранник, думая, что мальчик хочет украсть товар. В результате началась словесная перепалка на повышенных тонах. Со слов пострадавшего, охранник оскорблял его, начал хватать за грудки и толкать. Затем мужчина заломил школьнику руки. В итоге, по данным полиции, ребёнок получил уже второй за год перелом позвоночника. Сейчас представитель ЧОП отстранён от работы.