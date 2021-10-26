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Диетолог рассказала, яйца какого цвета не стоит покупать

Об испорченности продукта также можно судить по скорлупе — со временем на ней появляются тёмные пятна.

26 октября, 07:29

Фото © Pexels

Белый или коричневый цвет яиц говорит об оперении курицы, а вот по голубоватому оттенку продукта можно определить, что птицу недостаточно хорошо кормили и ей не хватало кальция, следовательно, и в яйце этого элемента содержится меньше. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Когда молодые курицы только начинают нестись, как правило, у них появляются мелкие яйца, не очень сформированные. Это во многом связано с недостатком кальция. Поэтому лучше брать яйца зрелых кур — нормального размера и оттенка с достаточно крепкой скорлупой", — порекомендовала врач в беседе с "Москвой 24".

Также диетолог рассказала, что коричневые и белые яйца не отличаются друг от друга питательными свойствами, однако у первых скорлупа прочнее. Об испорченности продукта тоже можно судить по скорлупе — со временем на ней появляются тёмные пятна и её окрас становится неравномерным.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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