Диетолог рассказала, яйца какого цвета не стоит покупать

Белый или коричневый цвет яиц говорит об оперении курицы, а вот по голубоватому оттенку продукта можно определить, что птицу недостаточно хорошо кормили и ей не хватало кальция, следовательно, и в яйце этого элемента содержится меньше. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Когда молодые курицы только начинают нестись, как правило, у них появляются мелкие яйца, не очень сформированные. Это во многом связано с недостатком кальция. Поэтому лучше брать яйца зрелых кур — нормального размера и оттенка с достаточно крепкой скорлупой", — порекомендовала врач в беседе с "Москвой 24".

Также диетолог рассказала, что коричневые и белые яйца не отличаются друг от друга питательными свойствами, однако у первых скорлупа прочнее. Об испорченности продукта тоже можно судить по скорлупе — со временем на ней появляются тёмные пятна и её окрас становится неравномерным.