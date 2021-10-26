Одиноким родителям могут разрешить тратить материнский капитал
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Сейчас эти средства позволено использовать для приобретения недвижимости или оплаты образовательных услуг.
Для одиноких родителей можно расширить возможность тратить материнский капитал на покупку товаров для детей. С такой идеей выступил депутат Евгений Фёдоров в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.
"Прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми — одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров", — цитирует RT его послание.
Фёдоров объяснил, что одинокие родители после появления ребёнка и обязанностей по уходу за ним и воспитанию не имеют достаточно возможностей для повышения семейного дохода. Вместе с тем депутат предусмотрел и меры для минимизации злоупотреблений такими выплатами и тратой денег. По его мнению, можно использовать систему отчётности, которая уже действует для опекунов, которые ежегодно должны отчитываться о потраченных средствах, в том числе подтверждать покупки кассовыми чеками.
Депутат напомнил, что до сих пор маткапитал можно использовать только для приобретения недвижимости или оплаты образовательных услуг. Он отметил, что семья может не нуждаться в покупке квартиры, а федеральное законодательство гарантирует бесплатное дошкольное и школьное образование, в том числе и высшее (при подтверждении необходимого уровня знаний на вступительных экзаменах).
Ранее стало известно, что правительство выделит ещё около шести миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям. После рождения третьего ребёнка родители имеют право на ежемесячную выплату. Её можно получать, пока малышу не исполнится три года.