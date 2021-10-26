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Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Оттаву" в НХЛ

С семью заброшенными шайбами россиянин возглавил список лучших снайперов сезона.

26 октября, 08:20
<p>Фото © NHL</p>

Фото © NHL

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил клуб "Оттава Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

Лучшим игроком встречи был признан американский нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши. Он забросил три шайбы, в том числе и победную — в конце второго периода.

Дублем отметился российский капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин. Его партнёр по команде и одноклубник Дмитрий Орлов сделал одну результативную передачу.

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С семью заброшенными шайбами Овечкин возглавил список лучших снайперов сезона. Среди бомбардиров он с 12 набранными очками занимает второе место, уступая только капитану клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (13).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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