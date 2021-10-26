Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Оттаву" в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил клуб "Оттава Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

Лучшим игроком встречи был признан американский нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши. Он забросил три шайбы, в том числе и победную — в конце второго периода.

Дублем отметился российский капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин. Его партнёр по команде и одноклубник Дмитрий Орлов сделал одну результативную передачу.