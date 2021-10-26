Более 400 заключённых пожаловались на пытки в саратовской колонии
Арестанты также сообщили об избиениях и вымогательствах со стороны сотрудников учреждения.
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В Саратовской области более 400 заключённых исправительной колонии № 13 рассказали о насилии по отношению к ним. Об этом сообщила адвокат Снежана Мунтян.
"Ещё более 400 заключённых написали заявления — это заключённые ИК-13, <...> речь здесь идёт и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии", — рассказала она в беседе с ТАСС.
По словам Мунтян, пока данных об изнасилованиях заключённых нет. При этом она добавила, что 20 человек из обратившихся к ней хотят написать заявления о пытках в саратовской тюремной больнице, однако на них оказывается давление со стороны администрации исправительных учреждений.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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