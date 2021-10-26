Более 400 заключённых пожаловались на пытки в саратовской колонии

В Саратовской области более 400 заключённых исправительной колонии № 13 рассказали о насилии по отношению к ним. Об этом сообщила адвокат Снежана Мунтян.

"Ещё более 400 заключённых написали заявления — это заключённые ИК-13, <...> речь здесь идёт и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии", — рассказала она в беседе с ТАСС.