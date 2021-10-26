Волонтёры "Лизы алерт" занялись поисками пропавшей в Москве Светланы Светличной
Любые сведения о местонахождении артистки просят сообщать Катерине Бусинке по номеру 8-904-523-16-66.
Фото © Wikipedia
Отряд "Лиза алерт" начал в Москве поиски заслуженной артистки РСФСР 81-летней Светланы Светличной, о пропаже которой ранее заявил сын актрисы. Соответствующее объявление было опубликовано в официальной группе отряда во "ВКонтакте".
Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт"
Уточняется, что о местонахождении артистки ничего не известно с 22 октября. Предполагается, что женщина в тот день была одета в разноцветную шубу, на ней была чёрная шляпа. Любые сведения об актрисе просят сообщать Катерине Бусинке по номеру 8-904-523-16-66.
Ранее сын Светличной рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было. Расследование о её пропаже взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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