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Волонтёры "Лизы алерт" занялись поисками пропавшей в Москве Светланы Светличной

Любые сведения о местонахождении артистки просят сообщать Катерине Бусинке по номеру 8-904-523-16-66.

26 октября, 08:08
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Svetlana_Svetlichnaya_2013.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Отряд "Лиза алерт" начал в Москве поиски заслуженной артистки РСФСР 81-летней Светланы Светличной, о пропаже которой ранее заявил сын актрисы. Соответствующее объявление было опубликовано в официальной группе отряда во "ВКонтакте".

Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт"

Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт"

Уточняется, что о местонахождении артистки ничего не известно с 22 октября. Предполагается, что женщина в тот день была одета в разноцветную шубу, на ней была чёрная шляпа. Любые сведения об актрисе просят сообщать Катерине Бусинке по номеру 8-904-523-16-66.

"Надо мной издеваются": Светлана Светличная перед таинственным исчезновением просила о помощи

"Надо мной издеваются": Светлана Светличная перед таинственным исчезновением просила о помощи

Ранее сын Светличной рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было. Расследование о её пропаже взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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