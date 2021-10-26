Цены на отдых в нерабочие дни для россиян выросли на 30%

Цены на отдых в нерабочие дни на ноябрь выросли до 30%. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. [Туры] подорожали — от 10% до 30% повышения в зависимости от даты заезда, отеля, направления и так далее. Как только объявили о дополнительных ограничениях, спрос взлетел", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она добавила, что при этом из-за ряда ограничений во многих регионах РФ объём брони на путешествия по стране существенно снизился. Среди лидирующих заграничных направлений — Египет, Турция, ОАЭ и Доминикана. По словам Ломидзе, "с чуть меньшим энтузиазмом" покупают туры в Венгрию, Сербию и Хорватию.