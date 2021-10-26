Цены на отдых в нерабочие дни для россиян выросли на 30%
Это связано со многими факторами, в том числе с установлением дополнительных ограничений для туристов.
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Цены на отдых в нерабочие дни на ноябрь выросли до 30%. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. [Туры] подорожали — от 10% до 30% повышения в зависимости от даты заезда, отеля, направления и так далее. Как только объявили о дополнительных ограничениях, спрос взлетел", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она добавила, что при этом из-за ряда ограничений во многих регионах РФ объём брони на путешествия по стране существенно снизился. Среди лидирующих заграничных направлений — Египет, Турция, ОАЭ и Доминикана. По словам Ломидзе, "с чуть меньшим энтузиазмом" покупают туры в Венгрию, Сербию и Хорватию.
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Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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