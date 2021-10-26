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В Братске задержали мать, которая заперла детей в захламлённой квартире и ушла в загул

Своё длительное отсутствие женщина комментировать отказалась, однако отметила, что намерена вернуть себе детей.

26 октября, 07:54

Кадр из видео © СУ СК РФ по Иркутской области

Полиция задержала мать, бросившую на несколько дней детей в запертой квартире. Видео © СУ СК РФ по Иркутской области

Правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Братска, которая бросила своих малолетних детей в запертой квартире на несколько дней и ушла в загул. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

"Полицейские установили местоположение матери, оставившей на длительное время своих четверых детей одних в запертой квартире в Братске. Она находилась у знакомой. Полицейскими она была доставлена в Следственный комитет", говорится в сообщении.

В региональном СУ СКР уточнили, что женщина ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. Своё длительное отсутствие горе-мать комментировать отказалась. Однако отметила, что намерена вернуть себе детей и, возможно, закодироваться.

Появились фото из захламлённой квартиры в Братске, где дети провели взаперти несколько дней

Появились фото из захламлённой квартиры в Братске, где дети провели взаперти несколько дней

Напомним, женщина оставила четверых детей в запертой квартире на целых три дня. Полицию на место происшествия вызвала одна из соседок, когда увидела, как голодным мальчикам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами. При этом прибывшие стражи порядка не стали вскрывать замки, а позвонили спасателям, чтобы те вызволили ребят.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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