В Братске задержали мать, которая заперла детей в захламлённой квартире и ушла в загул

Полиция задержала мать, бросившую на несколько дней детей в запертой квартире. Видео © СУ СК РФ по Иркутской области

Правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Братска, которая бросила своих малолетних детей в запертой квартире на несколько дней и ушла в загул. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

"Полицейские установили местоположение матери, оставившей на длительное время своих четверых детей одних в запертой квартире в Братске. Она находилась у знакомой. Полицейскими она была доставлена в Следственный комитет", — говорится в сообщении.

В региональном СУ СКР уточнили, что женщина ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. Своё длительное отсутствие горе-мать комментировать отказалась. Однако отметила, что намерена вернуть себе детей и, возможно, закодироваться.