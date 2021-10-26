В Братске задержали мать, которая заперла детей в захламлённой квартире и ушла в загул
Своё длительное отсутствие женщина комментировать отказалась, однако отметила, что намерена вернуть себе детей.
Кадр из видео © СУ СК РФ по Иркутской области
Полиция задержала мать, бросившую на несколько дней детей в запертой квартире. Видео © СУ СК РФ по Иркутской области
Правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Братска, которая бросила своих малолетних детей в запертой квартире на несколько дней и ушла в загул. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.
"Полицейские установили местоположение матери, оставившей на длительное время своих четверых детей одних в запертой квартире в Братске. Она находилась у знакомой. Полицейскими она была доставлена в Следственный комитет", — говорится в сообщении.
В региональном СУ СКР уточнили, что женщина ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. Своё длительное отсутствие горе-мать комментировать отказалась. Однако отметила, что намерена вернуть себе детей и, возможно, закодироваться.
Напомним, женщина оставила четверых детей в запертой квартире на целых три дня. Полицию на место происшествия вызвала одна из соседок, когда увидела, как голодным мальчикам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами. При этом прибывшие стражи порядка не стали вскрывать замки, а позвонили спасателям, чтобы те вызволили ребят.
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