Роспотребнадзор предложил усилить антиковидные меры в Свердловской области
За прошедшие сутки в регионе выявили 644 новых заболевших, и это максимум за всю пандемию.
Фото © ТАСС / AP / Roman Yarovitcyn
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило властям на период нерабочих дней ужесточить ограничения, введённые в регионе из-за коронавируса.
"Мы направляем губернатору Свердловской области предложения по предупреждению распространения ковида еженедельно... Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе Управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учётом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране", — цитирует ТАСС сообщение.
В Свердловской области осложняется ситуация с коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в регионе выявили 644 новых заболевших, и это максимум за всю пандемию. При этом полный курс вакцинации прошло почти 1,4 миллиона жителей, коллективный иммунитет составляет 40,3%.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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