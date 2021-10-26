Роспотребнадзор предложил усилить антиковидные меры в Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило властям на период нерабочих дней ужесточить ограничения, введённые в регионе из-за коронавируса.

"Мы направляем губернатору Свердловской области предложения по предупреждению распространения ковида еженедельно... Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе Управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учётом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране", — цитирует ТАСС сообщение.

В Свердловской области осложняется ситуация с коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в регионе выявили 644 новых заболевших, и это максимум за всю пандемию. При этом полный курс вакцинации прошло почти 1,4 миллиона жителей, коллективный иммунитет составляет 40,3%.