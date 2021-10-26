Перед исчезновением заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная просила о помощи и заявляла, что над ней кто-то издевается. Об этом в беседе с kp.ru рассказала председатель гильдии актёров России Валерия Гущина, которая видела актрису за день до её пропажи.

"Открылась дверь — зашла Светочка без звонка. "Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются, — сказала нам Светличная. — Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили", — вспоминает Гущина слова Светличной.

Она добавила, что актрису посадили в такси и договорились с водителем, чтобы тот довёл её до квартиры. При этом сама она свой адрес не помнила, поэтому выяснять его пришлось через невестку Светличной. После этого артистка перестала выходить на связь.