"Надо мной издеваются": Светлана Светличная перед таинственным исчезновением просила о помощи
По некоторым данным, последними звезду видели члены съёмочной команды одного из телеканалов, которые приезжали к ней снимать сюжет.
Фото © ТАСС / Виноградов Сергей
Перед исчезновением заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная просила о помощи и заявляла, что над ней кто-то издевается. Об этом в беседе с kp.ru рассказала председатель гильдии актёров России Валерия Гущина, которая видела актрису за день до её пропажи.
"Открылась дверь — зашла Светочка без звонка. "Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются, — сказала нам Светличная. — Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили", — вспоминает Гущина слова Светличной.
Она добавила, что актрису посадили в такси и договорились с водителем, чтобы тот довёл её до квартиры. При этом сама она свой адрес не помнила, поэтому выяснять его пришлось через невестку Светличной. После этого артистка перестала выходить на связь.
"Сегодня полиция просматривает камеры видеонаблюдения рядом с её домом. Светочка давно... своеобразная. Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдём", — добавила Гущина.
Ранее сын Светличной рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было. Расследование о её пропаже взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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