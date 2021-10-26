Россиянам рассказали, когда подешевеет красная икра

В последнее время цена на красную икру немного снизилась, но ждать её заметного падения перед Новым годом опрометчиво. О том, когда наконец подешевеет деликатес, рассказал вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

"В этом году был хороший вылов горбуши и, соответственно, выросли объёмы производства красной икры. Цены на горбушу в опте уже снизились. Товара много, поэтому низкие цены будут до весны. На красную икру пока цены снизились незначительно. До Нового года существенного снижения цен ожидать не стоит. Но после — чем ближе к весне, тем цены будут дешевле. Однако до новой путины, которая начнётся в июле 2022 года, красную икру нужно будет продать. Остатки большие, поэтому цена будет снижаться", — рассказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, цена на икру выросла в 4,7 раза в сравнении с 2012 годом. Чем больше вылов тихоокеанских лососей, тем больше икры и более стабильны цены. Так, низкий вылов такой рыбы в 2020 году привёл к резкому росту цен на икру — в 1,6 раза. В этом году, несмотря на увеличение вылова в 1,7 раза, пока существенного снижения цен не произошло, заявил Фомин.

Эксперт отмечает, что ожидать падения цен на всю рыбную продукцию не стоит, ведь дефицита данного товара не наблюдается. Стабилизацию цены можно ожидать после новогодних праздников. Однако на стоимость может повлиять ещё инфляция, стоимость топлива, курс валюты, трудовые ресурсы и, вероятно, даже CoViD-19. Так что с учётом роста инфляции и подорожания топлива возможен медленный рост цен по всем позициям, а вот к весне следующего года стоит ожидать снижения цен не только на горбушу, но и на минтай. Рыба подешевеет из-за избытка предложения на рынке, связанного с ограничением импорта в Китай.