СК рассматривает две версии взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах

Следствие рассматривает две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, который произошёл накануне на уровне четвёртого и пятого этажей. Первая — это некачественное оказание услуг по газоснабжению, вторая — неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Кроме того, в СК подтвердили информацию Лайфа о том, что владелец квартиры, ставшей эпицентром взрыва, проживал один и состоял на учёте у нарколога в связи со злоупотреблением спиртным. В 2010 году мужчина отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.