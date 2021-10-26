СК рассматривает две версии взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах
В 2010 году хозяин квартиры, где произошёл хлопок, отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод была установлена заглушка.
Фото © Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов
Следствие рассматривает две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, который произошёл накануне на уровне четвёртого и пятого этажей. Первая — это некачественное оказание услуг по газоснабжению, вторая — неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
Кроме того, в СК подтвердили информацию Лайфа о том, что владелец квартиры, ставшей эпицентром взрыва, проживал один и состоял на учёте у нарколога в связи со злоупотреблением спиртным. В 2010 году мужчина отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.
Напомним, взрыв в Набережных Челнах произошёл вечером 25 октября. Как писал Лайф, в результате произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Сегодня на месте продолжаются работы по разбору завалов, но людей под обломками больше нет.
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