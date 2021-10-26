В России за сутки выявили 36 446 случаев ковида

В России за минувшие сутки выявили 36 446 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве. Там накануне медики зарегистрировали 6074 случая коронавируса. Следом идут Московская область (2930) и Санкт-Петербург (2735). Уточняется, что за тот же период выздоровело и выписалось из больниц 26 973 человека.