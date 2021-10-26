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В России за сутки выявили 36 446 случаев ковида

За последние 24 часа выздоровело и выписалось из больниц 26 973 пациента.

26 октября, 08:33
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко </p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В России за минувшие сутки выявили 36 446 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве. Там накануне медики зарегистрировали 6074 случая коронавируса. Следом идут Московская область (2930) и Санкт-Петербург (2735). Уточняется, что за тот же период выздоровело и выписалось из больниц 26 973 человека.

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Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, что формированию полноценного коллективного иммунитета к коронавирусу в России препятствует его изменчивость, а также отношение россиян к вакцинации. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет примерно 45,7%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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