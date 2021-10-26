Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Итальянский специалист Антонио Конте является для "Манчестер Юнайтед" приоритетным вариантом в случае отставки главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Никола Скира.

По его информации, Конте согласен возглавить английский клуб. При этом 52-летний тренер заинтересован в подписании контракта на три года.

В минувшие выходные "Манчестер Юнайтед" в матче девятого тура чемпионата Англии проиграл на своём поле "Ливерпулю" со счётом 0:5. Уже к перерыву гости вели с преимуществом в четыре гола.

Ожидается, что в ближайшее время руководство клуба примет решение о будущем Сульшера. Норвежский специалист возглавляет манкунианцев с декабря 2018 года.