Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
В матче девятого тура чемпионата Англии МЮ дома проиграл "Ливерпулю" со счётом 0:5.
Фото © Instagram / antonioconte
Итальянский специалист Антонио Конте является для "Манчестер Юнайтед" приоритетным вариантом в случае отставки главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Никола Скира.
По его информации, Конте согласен возглавить английский клуб. При этом 52-летний тренер заинтересован в подписании контракта на три года.
В минувшие выходные "Манчестер Юнайтед" в матче девятого тура чемпионата Англии проиграл на своём поле "Ливерпулю" со счётом 0:5. Уже к перерыву гости вели с преимуществом в четыре гола.
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Ожидается, что в ближайшее время руководство клуба примет решение о будущем Сульшера. Норвежский специалист возглавляет манкунианцев с декабря 2018 года.
Последним клубом Конте был миланский "Интер", с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии. Также он работал с туринским "Ювентусом", сборной Италии и лондонским "Челси".
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