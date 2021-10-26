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"Прятаться никто не будет": В "Спартаке" заявили о готовности встретиться с болельщиками после разгрома от "Зенита"

Напомним, после матча болельщики начали требовать отставки Руя Витории и ухода владельца клуба Леонида Федуна.

26 октября, 09:26
<p>Фото © ФК "Спартак-Москва"</p>

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" готов встретиться с болельщиками клуба, если предложения об этом последуют от одного из фанатских сообществ. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет", — подчеркнул представитель столичного клуба.

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Напомним, "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать отставки главного тренера команды Руя Витории. Сам он отказался комментировать подобные слухи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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