Московский "Спартак" готов встретиться с болельщиками клуба, если предложения об этом последуют от одного из фанатских сообществ. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет", — подчеркнул представитель столичного клуба.