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Миранчук может перейти из "Аталанты" в "Сассуоло" уже зимой

В обратном направлении может проследовать полузащитник Жереми Бога, в котором заинтересован тренер клуба из Бергамо.

26 октября, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может зимой отправиться в аренду в другую команду Серии А — "Сассуоло". Об этом пишет портал "Еврофутбол.ру".

В частности, наставник "Сассуоло" высоко оценивает потенциал россиянина. Кроме того, этот переход может помочь "Аталанте" заполучить полузащитника Жереми Бога, в услугах которого заинтересован главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Болельщики "Аталанты" признали Миранчука худшим футболистом матча с МЮ в Лиге чемпионов

Болельщики "Аталанты" признали Миранчука худшим футболистом матча с МЮ в Лиге чемпионов

Добавим, что Алексей Миранчук в этом сезоне принимал участие в пяти матчах чемпионата Италии, однако не отметился забитыми мячами и результативными передачами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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