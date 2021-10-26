Миранчук может перейти из "Аталанты" в "Сассуоло" уже зимой
В обратном направлении может проследовать полузащитник Жереми Бога, в котором заинтересован тренер клуба из Бергамо.
Фото © ТАСС / Zuma
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может зимой отправиться в аренду в другую команду Серии А — "Сассуоло". Об этом пишет портал "Еврофутбол.ру".
В частности, наставник "Сассуоло" высоко оценивает потенциал россиянина. Кроме того, этот переход может помочь "Аталанте" заполучить полузащитника Жереми Бога, в услугах которого заинтересован главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.
Добавим, что Алексей Миранчук в этом сезоне принимал участие в пяти матчах чемпионата Италии, однако не отметился забитыми мячами и результативными передачами.
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