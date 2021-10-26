Миранчук может перейти из "Аталанты" в "Сассуоло" уже зимой

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может зимой отправиться в аренду в другую команду Серии А — "Сассуоло". Об этом пишет портал "Еврофутбол.ру".

В частности, наставник "Сассуоло" высоко оценивает потенциал россиянина. Кроме того, этот переход может помочь "Аталанте" заполучить полузащитника Жереми Бога, в услугах которого заинтересован главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.