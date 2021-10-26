НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: "Манчестер Юнайтед" не будет увольнять Сульшера в ближайшее время

Поводом для возможной перестановки стало разгромное поражение манкунианцев в принципиальном матче против "Ливерпуля".

26 октября, 11:04
<p>Фото © ТАСС / EPA / Clive Brunskill / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / Clive Brunskill / POOL

"Манчестер Юнайтед" не станет увольнять главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера на фоне плохих результатов клуба, а также разгрома от "Ливерпуля". Об этом пишет Sky Sports.

По информации канала, внутри клуба нет ощущения того, что Сульшера могут уволить в ближайшее время. Особенно с учётом того, что впереди у МЮ матчи с "Тоттенхэмом" и дерби с "Манчестер Сити".

Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Ранее Лайф сообщал, что вместо Сульшера главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать бывший наставник "Челси" Антонио Конте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1