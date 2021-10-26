СМИ: "Манчестер Юнайтед" не будет увольнять Сульшера в ближайшее время

"Манчестер Юнайтед" не станет увольнять главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера на фоне плохих результатов клуба, а также разгрома от "Ливерпуля". Об этом пишет Sky Sports .

По информации канала, внутри клуба нет ощущения того, что Сульшера могут уволить в ближайшее время. Особенно с учётом того, что впереди у МЮ матчи с "Тоттенхэмом" и дерби с "Манчестер Сити".