СМИ: "Манчестер Юнайтед" не будет увольнять Сульшера в ближайшее время
Поводом для возможной перестановки стало разгромное поражение манкунианцев в принципиальном матче против "Ливерпуля".
Фото © ТАСС / EPA / Clive Brunskill / POOL
"Манчестер Юнайтед" не станет увольнять главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера на фоне плохих результатов клуба, а также разгрома от "Ливерпуля". Об этом пишет Sky Sports.
По информации канала, внутри клуба нет ощущения того, что Сульшера могут уволить в ближайшее время. Особенно с учётом того, что впереди у МЮ матчи с "Тоттенхэмом" и дерби с "Манчестер Сити".
Ранее Лайф сообщал, что вместо Сульшера главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать бывший наставник "Челси" Антонио Конте.
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