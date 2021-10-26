Бывшего замглавы управления МВД нашли убитым в бане в Новой Москве
Тело полковника полиции с колото-резаными ранами обнаружили в садовом товариществе "Родни".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Бывший замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Новосельцев найден мёртвым в бане в Новой Москве.
"В бане в садовом товариществе "Родни" в Новой Москве найден убитым мужчина 1953 года рождения", — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.
Как уточняет агентство, у полковника полиции колото-резаные раны. Собеседник агентства подтвердил, что погибший — бывший заместитель начальника ГУЭБ МВД России Андрей Новосельцев. На месте работает следственно-оперативная группа.
А ещё Лайф рассказывал, как уралец убил начальника и попытался выставить четыре выстрела как суицид. Следователи быстро раскрыли "маскировку" происшествия и задержали убийцу.
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