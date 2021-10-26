Появилось видео спецоперации российских морпехов по освобождению панамского судна
Во время захвата пиратами экипаж "Люции" прятался в машинном отделении в ожидании спасения.
Кадр из видео © Минобороны России
Минобороны РФ показало видео, как спасало панамское судно от пиратов. Видео © Минобороны России
Министерство обороны РФ опубликовало кадры того, как происходило освобождение от пиратов контейнеровоза под флагом Панамы, проходившего через Гвинейский залив в Атлантическом океане.
Во время захвата пиратами экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении. На помощь им вышел российский БПК "Вице-адмирал Кулаков". Освобождала экипаж группа антитеррора и морские пехотинцы, которые высадились на борт судна с вертолёта Ка-27ПС. На кадрах Минобороны видно, как БПК остановился в нескольких десятках метров от захваченного судна. Далее слаженные группы российских военных прошли по контейнерам, а потом поднялись на капитанский мостик и проверили другие помещения.
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