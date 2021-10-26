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Появилось видео спецоперации российских морпехов по освобождению панамского судна

Во время захвата пиратами экипаж "Люции" прятался в машинном отделении в ожидании спасения.

26 октября, 11:16

Кадр из видео © Минобороны России

Минобороны РФ показало видео, как спасало панамское судно от пиратов. Видео © Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры того, как происходило освобождение от пиратов контейнеровоза под флагом Панамы, проходившего через Гвинейский залив в Атлантическом океане.

Во время захвата пиратами экипаж судна "Люция" прятался в машинном отделении. На помощь им вышел российский БПК "Вице-адмирал Кулаков". Освобождала экипаж группа антитеррора и морские пехотинцы, которые высадились на борт судна с вертолёта Ка-27ПС. На кадрах Минобороны видно, как БПК остановился в нескольких десятках метров от захваченного судна. Далее слаженные группы российских военных прошли по контейнерам, а потом поднялись на капитанский мостик и проверили другие помещения.

У берегов США загорелось и стало терять контейнеры судно, перевозившее химикаты

У берегов США загорелось и стало терять контейнеры судно, перевозившее химикаты

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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