Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
Большую часть левых товаров в стране составляют сумки люксовых брендов — аж 50%.
Фото © Shutterstock
В России растёт число поддельных товаров, которые пытаются продать через Интернет. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители ресейл-платформы Oskelly.
"За последний год на платформе пытались продать контрафактную продукцию на сумму около 75 млн рублей. Ежедневно платформа получает от 5 до 10 контрафактных позиций, которые не проходят экспертизу", — рассказали представители платформы.
Интересно, что большую часть палёных товаров составляют сумки люксовых брендов — аж 50%. Самой дорогой из выставленных на продажу подделок оказалась фальшивая Hermes Birkin за 1 600 000 рублей. Второе место заняли одежда и аксессуары — 30%, а на третьем— обувь — 20%.
Ранее Лайф рассказывал о брендовых вещах, на которые россияне тратятся охотнее всего. Мужчины чаще дам выбирают фирмы, известные во всём мире. Женщины же сочетают одежду из массмаркета с дорогими аксессуарами.
Лента новостей
"Фиговый листок, прикрывающий рейдерский захват": Аксёнов назвал возмутительным решение суда по "скифскому золоту"
сегодня в 11:01
Суд оштрафовал магазин, где пермский стрелок купил ружьё и патроны
сегодня в 10:56
В Крыму назвали политизированным решение амстердамского суда отдать "скифское золото" Украине
сегодня в 10:53
Комментариев: 0