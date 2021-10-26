Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России

В России растёт число поддельных товаров, которые пытаются продать через Интернет. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители ресейл-платформы Oskelly.

"За последний год на платформе пытались продать контрафактную продукцию на сумму около 75 млн рублей. Ежедневно платформа получает от 5 до 10 контрафактных позиций, которые не проходят экспертизу", — рассказали представители платформы.

Интересно, что большую часть палёных товаров составляют сумки люксовых брендов — аж 50%. Самой дорогой из выставленных на продажу подделок оказалась фальшивая Hermes Birkin за 1 600 000 рублей. Второе место заняли одежда и аксессуары — 30%, а на третьем— обувь — 20%.