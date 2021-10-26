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Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России

Большую часть левых товаров в стране составляют сумки люксовых брендов — аж 50%.

26 октября, 11:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России растёт число поддельных товаров, которые пытаются продать через Интернет. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители ресейл-платформы Oskelly.

"За последний год на платформе пытались продать контрафактную продукцию на сумму около 75 млн рублей. Ежедневно платформа получает от 5 до 10 контрафактных позиций, которые не проходят экспертизу", — рассказали представители платформы.

Интересно, что большую часть палёных товаров составляют сумки люксовых брендов — аж 50%. Самой дорогой из выставленных на продажу подделок оказалась фальшивая Hermes Birkin за 1 600 000 рублей. Второе место заняли одежда и аксессуары — 30%, а на третьем— обувь — 20%.

Мужчины стали чаще шопиться онлайн

Мужчины стали чаще шопиться онлайн

Ранее Лайф рассказывал о брендовых вещах, на которые россияне тратятся охотнее всего. Мужчины чаще дам выбирают фирмы, известные во всём мире. Женщины же сочетают одежду из массмаркета с дорогими аксессуарами.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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