Мужчины стали чаще шопиться онлайн

Мужчины распробовали на вкус онлайн-шопинг и стали всё чаще отдавать предпочтение интернет-покупкам. В этом году они сделали на 22% онлайн-заказов больше, чем в прошлом году. Средний чек этих транжир стал почти на треть выше, а количество отказов от покупки на 6% ниже аналогичного показателя у женщин. Об этом стало известно из результатов исследования платформы Lamoda, которое есть в распоряжении Лайфа.

Так, женщины в этом году совершили на 7% больше онлайн-заказов, чем годом ранее, они, конечно же, по-прежнему лидируют. В этом году они заказывали в 2,7 раза чаще мужчин. Годом ранее разрыв был ещё более весомым — в 2020 году женщины заказывали в 3,2 раза чаще, чем мужчины. Мужчины чаще женщин покупают спортивные товары, обувь, премиум-бренды. Самыми популярными вещами в этом году у них стали футболки, кроссовки, кеды, джинсы и спортивные брюки. В лидерах онлайн-продаж у мужчин оказались чёрные кроссовки, а у женщин — базовая белая футболка. Женщины помимо футболок и джинсов часто заказывают ещё платья, кроссовки и брюки.

Из сегмента premium-товаров мужчины предпочитают заказывать футболки, поло, бейсболки, кроссовки и комплекты нижнего белья, в основном брендов Boss, Polo Ralph Lauren и Hugo; обувь — Polo Ralph Lauren, Boss и Hugo, а аксессуары — Calvin Klein, Boss и Aeronautica Militare. А женщины в этом сегменте отдают предпочтение футболкам, сумкам, платьям, кроссовкам и солнцезащитным очкам. Кстати, им приходятся по нраву бренды одежды — Polo Ralph Lauren, Karl Lagerfeld и Boss; обуви — Michael Michael, KorsHögl и Karl Lagerfeld; а аксессуаров — Karl Lagerfeld, Pinko и Furla.

Интересно, что мужчины более капризны по части доставки: они чаще женщин выбирают специальные опции: экспресс-доставку, доставку в пределах определённого часа и в 15-минутный интервал.