Если бы в России был хороший процент вакцинации, то даже появление новых штаммов коронавируса не представляло бы опасности. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова иммунолог Михаил Костинов. По словам эксперта, вирус так и будет изменяться, это его нормальное состояние, поэтому аргумент антиваксеров, мол, зачем прививаться, если будут появляться новые штаммы, несостоятелен.

"Если нет коллективного иммунитета, то заболевание будет распространяться — независимо от того, изменчив ли вирус. У нас нет достаточного количества вакцинируемых, чтобы мы могли противоборствовать. Человек, который переболел или вакцинировался, — он вырабатывает иммунитет. Другое дело, что иммунитет не является пожизненным. Он сохраняется определённое время. Поэтому сейчас политика, принятая в России и не только в России: прошло шесть месяцев — нужно ревакцинироваться", — пояснил Костинов.

По словам собеседника Лайфа, коллективный иммунитет означает не меньше 95% вакцинированных, поэтому россиянам нужно "перестать ждать у моря погоды", а принимать решение прямо сейчас.

"Даже если человек бессимптомно болеет, он заражает 17–20 человек и больше. А если он ходит на работу? Вот и подумайте", — добавил он.