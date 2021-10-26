"Один бессимптомник заражает 17–20 человек": Иммунолог объяснил, почему в России не вырабатывается коллективный иммунитет
Собеседник Лайфа не считает, что всё дело в мутации ковида. По его словам, изменчивость вируса — это нормальный процесс, который не представлял бы опасности, будь процент вакцинированных повыше.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Если бы в России был хороший процент вакцинации, то даже появление новых штаммов коронавируса не представляло бы опасности. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова иммунолог Михаил Костинов. По словам эксперта, вирус так и будет изменяться, это его нормальное состояние, поэтому аргумент антиваксеров, мол, зачем прививаться, если будут появляться новые штаммы, несостоятелен.
"Если нет коллективного иммунитета, то заболевание будет распространяться — независимо от того, изменчив ли вирус. У нас нет достаточного количества вакцинируемых, чтобы мы могли противоборствовать. Человек, который переболел или вакцинировался, — он вырабатывает иммунитет. Другое дело, что иммунитет не является пожизненным. Он сохраняется определённое время. Поэтому сейчас политика, принятая в России и не только в России: прошло шесть месяцев — нужно ревакцинироваться", — пояснил Костинов.
По словам собеседника Лайфа, коллективный иммунитет означает не меньше 95% вакцинированных, поэтому россиянам нужно "перестать ждать у моря погоды", а принимать решение прямо сейчас.
"Даже если человек бессимптомно болеет, он заражает 17–20 человек и больше. А если он ходит на работу? Вот и подумайте", — добавил он.
Ранее биолог Анча Баранова объяснила отсутствие в России коллективного иммунитета к ковиду. По её словам, всё дело в невысоких темпах вакцинации и постоянной мутации коронавируса.
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