Стас Барецкий на полном ходу протаранил такси на МКАД, пострадал ребёнок
Шоумен признался, что виноват в случившемся, — он отвлёкся за рулём.
Фото © LIFE
Стас Барецкий попал на МКАД в ДТП с участием ребёнка. Видео © LIFE
Музыкант Стас Барецкий попал в ДТП с такси, в котором находился ребёнок, авария произошла на МКАД в районе съезда на Ленинградский проспект в сторону Химок. Шоумен рассказал Лайфу, при каких обстоятельствах произошло столкновение.
"Я ехал на BMW, отвлёкся и врезался в такси на полном ходу, моя машина смялась. Я полностью виноват. В такси сидел ребёнок и его отец, ребёнок сильно пострадал, сейчас его везут в больницу", — сообщил Лайфу Барецкий.
В результате происшествия на данном участке МКАД образовалась небольшая пробка. Шоумен также пожаловался на ушибы и сказал, что собирается отправиться в больницу. Он уточнил, что его машине потребуется ремонт. "Надеюсь, всё будет хорошо", — добавил Барецкий.
"Задолбали протоколами, немножечко похулиганить решил". Стас Барецкий поскандалил с сотрудниками ДПС после аварии — видео
Ранее Стас Барецкий заявил, что намерен подать в суд на Волочкову за "сексуальное преследование". По словам шоумена, бывшая прима-балерина мучает его постоянными звонками и приставаниями, заявляя о "безумном влечении".
Комментариев: 0