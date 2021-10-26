Стас Барецкий на полном ходу протаранил такси на МКАД, пострадал ребёнок

Стас Барецкий попал на МКАД в ДТП с участием ребёнка. Видео © LIFE

Музыкант Стас Барецкий попал в ДТП с такси, в котором находился ребёнок, авария произошла на МКАД в районе съезда на Ленинградский проспект в сторону Химок. Шоумен рассказал Лайфу, при каких обстоятельствах произошло столкновение.

"Я ехал на BMW, отвлёкся и врезался в такси на полном ходу, моя машина смялась. Я полностью виноват. В такси сидел ребёнок и его отец, ребёнок сильно пострадал, сейчас его везут в больницу", — сообщил Лайфу Барецкий.

В результате происшествия на данном участке МКАД образовалась небольшая пробка. Шоумен также пожаловался на ушибы и сказал, что собирается отправиться в больницу. Он уточнил, что его машине потребуется ремонт. "Надеюсь, всё будет хорошо", — добавил Барецкий.