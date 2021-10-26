НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стас Барецкий на полном ходу протаранил такси на МКАД, пострадал ребёнок

Шоумен признался, что виноват в случившемся, — он отвлёкся за рулём.

26 октября, 09:13

Фото © LIFE

Стас Барецкий попал на МКАД в ДТП с участием ребёнка. Видео © LIFE

Музыкант Стас Барецкий попал в ДТП с такси, в котором находился ребёнок, авария произошла на МКАД в районе съезда на Ленинградский проспект в сторону Химок. Шоумен рассказал Лайфу, при каких обстоятельствах произошло столкновение.

"Я ехал на BMW, отвлёкся и врезался в такси на полном ходу, моя машина смялась. Я полностью виноват. В такси сидел ребёнок и его отец, ребёнок сильно пострадал, сейчас его везут в больницу", сообщил Лайфу Барецкий.

В результате происшествия на данном участке МКАД образовалась небольшая пробка. Шоумен также пожаловался на ушибы и сказал, что собирается отправиться в больницу. Он уточнил, что его машине потребуется ремонт. "Надеюсь, всё будет хорошо", — добавил Барецкий.

"Задолбали протоколами, немножечко похулиганить решил". Стас Барецкий поскандалил с сотрудниками ДПС после аварии — видео

"Задолбали протоколами, немножечко похулиганить решил". Стас Барецкий поскандалил с сотрудниками ДПС после аварии — видео

Ранее Стас Барецкий заявил, что намерен подать в суд на Волочкову за "сексуальное преследование". По словам шоумена, бывшая прима-балерина мучает его постоянными звонками и приставаниями, заявляя о "безумном влечении".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1