Путин утвердил закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Об этом сообщается на портале правовой информации.

"Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год по доходам в сумме 18 719 089 935 тысяч рублей, по расходам в сумме 22 821 554 464,1 тысячи рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) — 4 102 464 528,9 тысячи рублей", — говорится в документе.

Нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5235,2 млрд рублей, или 28% от общего объёма доходов федерального бюджета (в 2019 году — 39,3%), а ненефтегазовые поступления в казну — 13 483,8 млрд рублей, или 72% (в 2019 году — 60,7%).