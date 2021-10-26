Уфимцу дали 6,6 года за убийство мужчины при попытке спасти от него незнакомку

36-летнего уроженца Республики Башкортостан, который заступился за женщину и до смерти избил её обидчика, приговорили к 6,6 года колонии строгого режима. Об этом сообщается на официальном сайте Калининского районного суда города Уфы.

Инцидент произошёл в Уфе 14 ноября 2020 года. Между мужчиной и женщиной, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина ударил оппонентку кулаком по голове. В ссору вмешался прохожий, он вытащил из подъезда обидчика, нанёс ему сильный удар в лицо и не менее двух ударов ногой в живот. На следующий день потерпевший скончался, по результатам экспертизы, причиной стал разрыв брыжей тонкой кишки, который стал следствием полученных ударов. Защитник был осуждён по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал, пояснил, что не наносил таких ударов ногой в живот потерпевшего, от которых последний мог скончаться. Он пытался лишь предотвратить нападение на женщину в связи с аморальным поведением потерпевшего", — говорится в сообщении суда.