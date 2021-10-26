Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы на "антиковидные каникулы"

В Санкт-Петербурге метрополитен и наземный транспорт во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября переведут в режим работы по графику выходного дня. Такое решение принято городским Комитетом по транспорту.

"В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня", — говорится в сообщении.