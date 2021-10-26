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Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы на "антиковидные каникулы"

В Северной столице в эти дни будут закрыты кафе и рестораны, ТЦ, непродовольственные магазины и учреждения культуры, за исключением театров и музеев.

26 октября, 08:41
<p>Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV</p>

Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

В Санкт-Петербурге метрополитен и наземный транспорт во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября переведут в режим работы по графику выходного дня. Такое решение принято городским Комитетом по транспорту.

"В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня", — говорится в сообщении.

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Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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