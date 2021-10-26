17-летняя девушка напала на отчима со сковородой и била, пока его лицо не превратилось в месиво
Падчерица решила жестоко наказать мужчину за плохое отношение и издевательства над её мамой.
Фото © Telegram / "Регион-70 Томск"
В Томской области 17-летняя девушка до полуживого состояния избила сковородой своего отчима. Причиной нападения стала месть за плохое отношение к её матери. Избиение подросток сначала снимала сама, а потом попросила продолжить съёмки подругу. Жуткие кадры опубликованы в телеграм-канале "Регион-70 Томск".
"Сколько мать ты мою трогал? Ненавижу тебя, урод!" — повторяла девушка, продолжая лупить обидчика по голове.
Когда отчим попросил девушку остановиться, та ответила, что "только разогналась". При этом сначала девушка била по голове обидчика матери сковородкой, а потом продолжила лупить по кровавому месиву кулаками.
В УМВД РФ по Томской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудниками полиции установлены и опрошены все участники конфликта. Назначено проведение необходимых экспертиз. Инцидент произошёл 23 октября в селе Бакчар.
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