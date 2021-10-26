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17-летняя девушка напала на отчима со сковородой и била, пока его лицо не превратилось в месиво

Падчерица решила жестоко наказать мужчину за плохое отношение и издевательства над её мамой.

26 октября, 08:37
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/tomsk_region70" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Регион-70 Томск"</a></p>

Фото © Telegram / "Регион-70 Томск"

В Томской области 17-летняя девушка до полуживого состояния избила сковородой своего отчима. Причиной нападения стала месть за плохое отношение к её матери. Избиение подросток сначала снимала сама, а потом попросила продолжить съёмки подругу. Жуткие кадры опубликованы в телеграм-канале "Регион-70 Томск".

"Сколько мать ты мою трогал? Ненавижу тебя, урод!" повторяла девушка, продолжая лупить обидчика по голове.

Когда отчим попросил девушку остановиться, та ответила, что "только разогналась". При этом сначала девушка била по голове обидчика матери сковородкой, а потом продолжила лупить по кровавому месиву кулаками.

В УМВД РФ по Томской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Сотрудниками полиции установлены и опрошены все участники конфликта. Назначено проведение необходимых экспертиз. Инцидент произошёл 23 октября в селе Бакчар.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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