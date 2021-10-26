Двухлетняя девочка насмерть отравилась алкоголем в Подмосковье

В реанимации медики пытались привести их в чувство, но к вечеру девочка умерла. Оперативники стали проводить проверку и отправились на осмотр в квартиру, где проживала семья, там и были найдены две пустые бутылки из-под алкогольного напитка. 43-летняя женщина находится сейчас в стабильном состоянии, но выяснить у неё, как алкоголь попал в организм девочки, пока невозможно. Проверка по данному факту ещё не завершена.