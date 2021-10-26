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Двухлетняя девочка насмерть отравилась алкоголем в Подмосковье

Её мать госпитализирована с отравлением, но выяснить у неё, как спиртное попало в организм дочери, пока нереально.

26 октября, 08:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка умерла, отравившись алкоголем. 38-летний отец ребёнка нашёл дома девочку с женой в бессознательном состоянии, вернувшись с ночной смены. Мужчина вызвал скорую помощь.

"Бригадой скорой помощи с отравлением неизвестным веществом госпитализированы в бессознательном состоянии 43-летняя женщина и двухлетний ребёнок. Их поместили в реанимационное отделение", — сообщил источник изданию kp.ru.

В реанимации медики пытались привести их в чувство, но к вечеру девочка умерла. Оперативники стали проводить проверку и отправились на осмотр в квартиру, где проживала семья, там и были найдены две пустые бутылки из-под алкогольного напитка. 43-летняя женщина находится сейчас в стабильном состоянии, но выяснить у неё, как алкоголь попал в организм девочки, пока невозможно. Проверка по данному факту ещё не завершена.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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