Двухлетняя девочка насмерть отравилась алкоголем в Подмосковье
Её мать госпитализирована с отравлением, но выяснить у неё, как спиртное попало в организм дочери, пока нереально.
Фото © Pixabay
В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка умерла, отравившись алкоголем. 38-летний отец ребёнка нашёл дома девочку с женой в бессознательном состоянии, вернувшись с ночной смены. Мужчина вызвал скорую помощь.
"Бригадой скорой помощи с отравлением неизвестным веществом госпитализированы в бессознательном состоянии 43-летняя женщина и двухлетний ребёнок. Их поместили в реанимационное отделение", — сообщил источник изданию kp.ru.
В реанимации медики пытались привести их в чувство, но к вечеру девочка умерла. Оперативники стали проводить проверку и отправились на осмотр в квартиру, где проживала семья, там и были найдены две пустые бутылки из-под алкогольного напитка. 43-летняя женщина находится сейчас в стабильном состоянии, но выяснить у неё, как алкоголь попал в организм девочки, пока невозможно. Проверка по данному факту ещё не завершена.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Тагиле четырёхлетний малыш сорвался с балкона и умер, пока мать выпивала. Женщина оставила ребёнка под присмотром своего престарелого отца и ушла в соседний подъезд. Мальчик же решил изучить мир — взял табурет, открыл окно, а после произошло роковое падение.
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