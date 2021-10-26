В Тюменской области ужесточат антиковидные меры на период нерабочих дней

В Тюменской области на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, кроме тех, которые заняты на производстве непрерывного цикла.

"Будет приостановлена деятельность всех организаций, кроме занятых на производстве непрерывного цикла — энергетики, тепла и водоснабжения, ЖКХ, организации связи. Общепит продолжит работу на вынос и доставки еды, будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Будут закрыты вузы, школы и среднеспециальные учебные заведения, детские сады переходят на формат дежурных групп", — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что "краткосрочный локдаун" — это вынужденная мера, которая необходима для того, чтобы сбить волну коронавирусной инфекции.