В Тюменской области ужесточат антиковидные меры на период нерабочих дней
Деятельность продолжат предприятия с производством непрерывного цикла, также будут открыты аптеки и продуктовые магазины.
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В Тюменской области на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, кроме тех, которые заняты на производстве непрерывного цикла.
"Будет приостановлена деятельность всех организаций, кроме занятых на производстве непрерывного цикла — энергетики, тепла и водоснабжения, ЖКХ, организации связи. Общепит продолжит работу на вынос и доставки еды, будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Будут закрыты вузы, школы и среднеспециальные учебные заведения, детские сады переходят на формат дежурных групп", — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что "краткосрочный локдаун" — это вынужденная мера, которая необходима для того, чтобы сбить волну коронавирусной инфекции.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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