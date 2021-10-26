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В Тюменской области ужесточат антиковидные меры на период нерабочих дней

Деятельность продолжат предприятия с производством непрерывного цикла, также будут открыты аптеки и продуктовые магазины.

26 октября, 08:49
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tyumen_Historic_Brick_Building_04.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Тюменской области на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, кроме тех, которые заняты на производстве непрерывного цикла.

"Будет приостановлена деятельность всех организаций, кроме занятых на производстве непрерывного цикла — энергетики, тепла и водоснабжения, ЖКХ, организации связи. Общепит продолжит работу на вынос и доставки еды, будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Будут закрыты вузы, школы и среднеспециальные учебные заведения, детские сады переходят на формат дежурных групп", — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что "краткосрочный локдаун" — это вынужденная мера, которая необходима для того, чтобы сбить волну коронавирусной инфекции.

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Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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