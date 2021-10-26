Создан светильник, способный убивать ковид внутри человека

Американские учёные и инженеры смогли разработать светодиодный светильник, который способен поражать коронавирус не только на поверхностях, но и в организме человека. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ранее в нескольких научных трудах отмечалось, что ультрафиолетовое излучение также эффективно борется с коронавирусом, но для человека такой свет в больших количествах вреден, так как он поражает геном, вызывая мутации и нарушая ДНК. Поэтому для борьбы с РНК-вирусами специалисты предложили фотобиомодуляцию, проще говоря, световую терапию, которая основана на использовании инфракрасного излучения.

Американские учёные разработали хоть и менее эффективный, зато безопасный для человека светильник, он убивает коронавирус независимо от того, находится тот во внешней среде или внутри человека. Устройство работает на основе диапазона волн синего цвета. Инженеры надеются, что прибор позволит активнее бороться с распространением инфекции, а пока выясняется, насколько такие светильники эффективны против других бета-коронавирусов, таких как SARS-CoV-1 и MERS. Кстати, уже известно, что для инактивации последнего потребовались более значительные дозы света.