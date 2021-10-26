Учёные выявили способность ковида напрямую уничтожать клетки мозга

Международная исследовательская группа выяснила, что коронавирус не только поражает лёгкие, но и может убивать клетки мозга. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

Речь идёт о так называемых эндотелиальных клетках, которые защищают мозг от токсичных и чужеродных молекул. Погибая, они позволяют крови идти по тем участкам, где её быть не должно. Кроме того, вследствие гибели клеток появляются "сосуды-призраки", по которым кровь не течёт, частично лишая мозг глюкозы и кислорода.

По словам исследователей, такого рода повреждения могут быть смертельно опасны для организма, поскольку увеличивается риск кровоизлияния в мозг и, как следствие, развития инсульта. При этом учёные уточняют, что пока изучению подвергались лишь животные, поэтому, влияет ли также коронавирус на человеческий мозг, на данный момент наверняка неизвестно. Кроме того, исследователи отметили, что разрушительный процесс может быть обратим, а риски повреждений, вероятно, могут быть снижены путём вакцинации.