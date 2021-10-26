Анализ сдать — не прозевать: Что нужно срочно проверить после перенесённого коронавируса После выздоровления от инфекции у большинства обостряются хронические и "спящие" болезни. Страдает сердце, печень, у кого-то "проседает" нервная система. Что ещё нужно проверить после CoViD-19. 25 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

ПЦР-тест на коронавирус — это далеко не всё

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Важно помнить, что ковидом можно заразиться повторно. По данным учёных, без прививки CoViD-19 можно заражаться каждые полтора года или чаще в зависимости от состояния иммунитета и других особенностей организма. Реабилитация может занимать от одного месяца до полугода. У кого-то симптомы могут сохраняться до 12 недель, у кого-то — дольше. Так что если признаки CoViD-19 не исчезли за 12 недель, врачи рекомендуют обратиться к специалисту. По статистике, труднее всего восстанавливаются пациенты, перенёсшие ковидную пневмонию и тромбоз, а также те, кто находился на ИВЛ. В этих случаях лучше восстанавливаться в специально оборудованных для этого реабилитационных центрах. Остальным рекомендуют не забывать дорогу до родной поликлиники.

Анализ на антитела к коронавирусу и не только

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Уровень антител — первое, что нужно проверить, чтобы понять, насколько силён иммунный ответ вашего организма на перенесённое заболевание и насколько целесообразно проводить вакцинацию.

Врач-гематолог Сергей Беленький поясняет, что после антител стоит сделать общий анализ крови. По его словам, это особенно актуально для тех, у кого наблюдались проблемы с печенью во время заболевания. Помимо ОАК всем переболевшим коронавирусом необходимо сдать общий анализ крови и анализ на C-реактивный белок (СРБ) и ферритин. Это позволит оценить общее состояние иммунной системы и определить, сохранились ли в организме очаги воспаления. Общий анализ расскажет также, не повреждён ли инфекцией костный мозг. Если упустить из виду этот момент, может развиться анемия и снижение общего числа тромбоцитов, что в конечном итоге влечёт за собой летальный исход.

Далее следует сдать анализы на свёртываемость крови. Они нужны для того, чтобы исключить риск образования тромбов. Затем необходимо изучить наличие D-димера (продукт распада фибрина), присутствующего в крови после разрушения тромба. Также не лишним будет пройти тестирование на наличие растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК). Они покажут, есть ли в организме тромбы в данный момент. Кроме того, следует провести комплексный анализ крови (коагулограмму), который даст информацию о её свёртываемости — с этим у переболевших коронавирусом часто бывают проблемы.

Далее, как отмечает доктор Беленький, идёт исследование на международное нормализованное отношение (МНО). Этот анализ врачи советуют сдавать хотя бы раз в полгода. Грубо говоря, он показывает, насколько кровь густая или, наоборот, жидкая. Если показатель меньше полутора — нужно срочно бежать к врачу, который пропишет препараты, уменьшающие свёртываемость, иначе есть риск умереть от образования тромба. Если показатель больше двух, свёртываемость на низком уровне и велик риск потерять много крови при банальном порезе. В таком случае специалист проследит, приём каких препаратов, разжижающих кровь, следует приостановить.

Что ещё проверить после коронавируса?

Фото © Shutterstock

CoViD-19 наносит серьёзный удар по иммунной системе организма и всем органам, поэтому после подтверждения уровня антител не помешает сдать анализ на наличие лактата (маркер гипоксии). Этот параметр покажет уровень кислорода в крови и выявит его дефицит. Также можно проверить уровень витамина D. Его нехватка ведёт к ослаблению иммунитета. Следует помнить, что, поскольку период реабилитации носит комплексный характер, уровень витамина D — лишь один из показателей. Да, он оптимизирует иммунный ответ, но выравнивание только этого показателя не решит всех проблем.

Уровень сахара в крови — обязательный тест, который рекомендуют врачи. Причём, согласно недавним открытиям, сделанным учёными в рамках международного исследования CoviDiab Registry, повышенный уровень сахара в крови — осложнение, характерное не только для диабетиков, но и для тех, у кого раньше подобных проблем не наблюдалось.

Какие органы нужно проверить после коронавируса?

Фото © Shutterstock

По словам врача-кардиолога Андрея Мостовского, не лишним будет проверить состояние миокарда. Особенно полезным этот анализ будет для тех, кто перенёс пневмонию или до заражения имел проблемы с сердцем. Вирус с током крови проходит через сердце и задевает наиболее уязвимые участки, к которым относится сердечная мышца. Также воспаление может развиваться на фоне интенсивной иммунной реакции.

Также необходимо уделить внимание печени, поджелудочной и почкам. Состояние этих органов позволит оценить степень разрушительных последствий самого заболевания и приёма лекарств. Печень для CoViD-19 — один из самых уязвимых органов, в клетку-хозяина коварный вирус попадает через взаимодействие S-белка и мембранного белка ACE2. Лёгкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. В свою очередь, мутировавшая версия вируса поражает носоглотку, кишечник и печень.

Другие последствия коронавируса для организма

Кстати, коронавирус может актуализировать старые "герпетические" болячки, для которых характерно поражение слизистых, кожи, глаз, нервной системы. Так что не помешает проверить всё перечисленное, особенно если есть тревожные звоночки. Бдительность актуальна и по отношению к нервной системе, ведь по ней коронавирус бьёт с удесятерённой силой — не редкость бессонница, перепады настроения, в некоторых случаях — галлюцинации, состояние бреда, прочие нарушения восприятия.

Помимо того, коронавирус беспощаден к центральной нервной системе. В мировой практике зафиксированы такие последствия, как менингит, энцефалит и нарушение мозгового кровообращения. В этих случаях не стоит заниматься самолечением и необходимо срочно обратиться сначала к инфекционисту, а затем к неврологу.