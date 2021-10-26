Кран упал на строящуюся поликлинику в Хабаровске, есть пострадавшие. Фото © Telegram / RT на русском / LIFE

Башенный кран рухнул на строящееся здание больницы в Хабаровске. Как сообщил Лайфу источник, всё случилось в Зейском переулке, 30/1. По данным прокуратуры края, в результате ЧП погиб один человек.

"Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжёлом состоянии. На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора города Хабаровска Юрий Попов и прокурор Индустриального района г. Хабаровска Илья Блудов", — уточнили в ведомстве.

По факту трагедии проводится прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.