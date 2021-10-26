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Кран упал на строящуюся поликлинику в Хабаровске

Один рабочий доставлен в больницу с различными травмами.

26 октября, 09:30

Кадр из видео © Telegram / RT на русском / LIFE

Кран упал на строящуюся поликлинику в Хабаровске, есть пострадавшие. Фото © Telegram / RT на русском / LIFE

Башенный кран рухнул на строящееся здание больницы в Хабаровске. Как сообщил Лайфу источник, всё случилось в Зейском переулке, 30/1. По данным прокуратуры края, в результате ЧП погиб один человек.

"Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжёлом состоянии. На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора города Хабаровска Юрий Попов и прокурор Индустриального района г. Хабаровска Илья Блудов", — уточнили в ведомстве.

По факту трагедии проводится прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье рухнувший из-за грозы кран чуть не раздавил маршрутку с людьми. Водитель, увидев происходящее, успел затормозить практически в последний момент.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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