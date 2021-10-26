"Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват", — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, поэтому они должны быть возвращены в фонды музеев региона. Аксёнов добавил, что борьба за возвращение на родину "скифского золота" должна быть продолжена.

Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда. И 26 октября после семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме принял решение о том, что "скифское золото" вернётся на Украину.