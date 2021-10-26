В Крыму назвали политизированным решение амстердамского суда отдать "скифское золото" Украине

Решение суда Амстердама, который постановил отдать "скифское золото" Украине, носит политический окрас. В этом уверен глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Как он отметил в беседе с Лайфом, украинская сторона будет всячески затягивать процесс апелляции, чтобы продолжать набирать очки на этой теме, выставляя решение суда как одну из своих побед.

"Для них "скифское золото" — это не историческая ценность, а политический рычаг, чтобы снова напоминать международному сообществу о том, что Крым якобы является их территорией, и привлекать внимание к этому вопросу, выпрашивая очередную финансовую поддержку у своих партнёров", — указал собеседник Лайфа.

Гемпель добавил, что "скифское золото" рано или поздно обязательно вернётся в Крым.