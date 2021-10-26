В Крыму назвали политизированным решение амстердамского суда отдать "скифское золото" Украине
Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Решение суда Амстердама, который постановил отдать "скифское золото" Украине, носит политический окрас. В этом уверен глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Как он отметил в беседе с Лайфом, украинская сторона будет всячески затягивать процесс апелляции, чтобы продолжать набирать очки на этой теме, выставляя решение суда как одну из своих побед.
"Для них "скифское золото" — это не историческая ценность, а политический рычаг, чтобы снова напоминать международному сообществу о том, что Крым якобы является их территорией, и привлекать внимание к этому вопросу, выпрашивая очередную финансовую поддержку у своих партнёров", — указал собеседник Лайфа.
Гемпель добавил, что "скифское золото" рано или поздно обязательно вернётся в Крым.
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате скифское золото осталось в запасниках голландского музея до решения суда.
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