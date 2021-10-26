Юрист рассказал, какие привилегии даст Наталье Орейро российский паспорт

Получение российского гражданства даст звезде сериала "Дикий ангел" Наталье Орейро и её девятилетнему сыну ряд прав, но принципиальным вопросом является то, действительно актриса переедет в Россию или просто для красоты выложит в "Инстаграме" фото с паспортом. Об этом рассказал юрист Михаил Алексеев, который разбирает случаи из звёздной практики.

"Резидент обязан получить прописку, то есть артистке придётся решать жилищный вопрос, определяться с регионом проживания. И, как мы видим, зарубежные знаменитости не всегда выбирают Москву", — объяснил эксперт в беседе с kp.ru.

По оценке эксперта, если Наталья Орейро зарегистрирует ИП, например, в Калмыкии, она должна будет платить всего 1% с оборота и пенсионные отчисления в размере 42 тысяч рублей в год. Кроме того, некоторые предприниматели обязаны привиться от коронавируса, поэтому актриса должна будет пройти вакцинацию в России, так как QR-код от аргентинской прививки на территории РФ действовать не будет.

Юрист также отмечает, что гражданство РФ обеспечит звезду "Дикого ангела" правами не только в бизнесе, но и в социальной сфере. Например, актриса может оформить так называемые путинские выплаты на детей, появившиеся в нелёгкое пандемийное время, а если надумает родить второго ребёнка, то Орейро положен и маткапитал. А ещё она может получить дальневосточный гектар, выбрав его дистанционно, и, конечно, грандиозное право на голосование.