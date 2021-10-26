В Кремле подтвердили, что Путин будет участвовать в саммите G20 в режиме онлайн

Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях саммита "Большой двадцатки" в режиме онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это и суббота, и воскресенье. Но, какие временные рамки, я сейчас не готов вам сказать, там идёт сложная работа по синхронизации", — отметил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, когда именно состоятся президентские мероприятия на этом саммите.