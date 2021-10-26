В Кремле подтвердили, что Путин будет участвовать в саммите G20 в режиме онлайн
Песков уточнил, что на данный момент между сторонами идёт сложная работа по синхронизации.
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Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях саммита "Большой двадцатки" в режиме онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это и суббота, и воскресенье. Но, какие временные рамки, я сейчас не готов вам сказать, там идёт сложная работа по синхронизации", — отметил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, когда именно состоятся президентские мероприятия на этом саммите.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле обсудили вопросы подготовки предстоящей 30–31 октября 2021 года в Риме встречи на высшем уровне "Группы двадцати". Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи.
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