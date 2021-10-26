Петербуржец бросил в ломбарде муляж бомбы и сбежал после неудачной попытки ограбления

В Питере неизвестный попытался ограбить ломбард, вооружившись пенопластом и светодиодом. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить ломбард на проспекте Просвещения. Однако сотрудница вовремя нажала тревожную кнопку — и налётчик сбежал. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения на месте неудавшегося преступления.

На кадрах видно, что мужчина в медицинской маске и капюшоне зашёл в помещение, положил в лоток купюроприёмника макет взрывного устройства и показал сотруднице листок, где было написано требование отдать деньги. Работница ломбарда не растерялась и нажала тревожную кнопку, заблокировав дверь. Тогда мужчина с разбега открыл себе путь к свободе и сбежал. Взрывотехники ОМОНа Главного управления Росгвардии, которые прибыли на место, осмотрели подозрительный предмет, оставленный неизвестным.

"Сотрудники ОМОНа идентифицировали предмет как не представляющий опасности — два пустых бумажных тубуса, пенопласт и светодиод", — говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти во "ВКонтакте".