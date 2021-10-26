В Кремле рассказали о подготовке Путина к саммиту АСЕАН

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточноазиатском саммите, а также выступит на саммите Россия – АСЕАН, которые состоятся в ближайшие два дня. Причём, как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участие Путина состоится в удалённом формате по видеосвязи.

"Президент готовится к участию в заседании Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в заседании четвёртого саммита Россия – АСЕАН, которые пройдут соответственно 27 и 28 октября", — сказал Песков.