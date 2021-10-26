Целую семью убили на Мосфильмовской улице в Москве

Тройное убийство произошло в Москве: на улице Мосфильмовской найдены тела двух взрослых и ребёнка. Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ.

"Днём 26 октября в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской в городе Москве, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении столичного ГСУ СКР.

Как уточняет Mash, семья не выходила на связь с воскресенья. Предварительно, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения.