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Целую семью убили на Мосфильмовской улице в Москве

Родители и восьмилетний мальчик не выходили на связь с родными с воскресенья.

26 октября, 10:10
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<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Тройное убийство произошло в Москве: на улице Мосфильмовской найдены тела двух взрослых и ребёнка. Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ.

"Днём 26 октября в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской в городе Москве, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении столичного ГСУ СКР.

Как уточняет Mash, семья не выходила на связь с воскресенья. Предварительно, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения.

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Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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