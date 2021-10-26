В Кремле отказались комментировать решение амстердамского суда по золоту скифов
После семи лет разбирательств апелляционная инстанция признала сокровища частью наследия Незалежной.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Кремле не стали комментировать решение апелляционного суда в Амстердаме, согласно которому скифское золото из коллекции музеев Крыма должно вернуться на Украину.
"Не буду ничего комментировать", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате скифское золото осталось в запасниках голландского музея до решения суда.
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