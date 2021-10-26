Амстердамский суд постановил отдать "скифское золото" Украине

После семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме принял решение о том, что скифское золото, которое было представлено на выставке "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в 2014 году, вернётся на Украину.

"Хотя объекты происходят из Крыма, они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", — цитирует РИА "Новости" слова председательствующей судьи Паулины Хофмейер-Рюттен.

Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате скифское золото осталось в запасниках голландского музея до решения суда.