Учёные научились усиливать эффект вакцины от ковида с помощью зажигалки для барбекю
Этот метод позволяет организму вырабатывать больше антител, а это приводит к высокому иммунному ответу.
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Учёные из Технологического института Джорджии, США, усовершенствовали технологию электропорации (аппаратная клеточная терапия с использованием импульсного тока) с помощью электрической кухонной зажигалки. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Сегодня электропорация используется как метод вакцинации препаратом на основе ДНК. Клеточные стенки в области применения становятся более проницаемыми, что позволяет проникнуть внутрь большему количеству молекул ДНК. Учёные предположили, что эффективность вакцины от коронавируса тоже можно усилить при помощи электрических импульсов. В результате эксперимента эффективность процедуры подтвердилась и исследователи выяснили, что таким образом организм вырабатывает больше антител, а это приводит к высокому иммунному ответу.
Однако исходя из того, что такое устройство будет слишком дорогим для использования в местах вакцинации, учёные "усовершенствовали" обычную зажигалку для барбекю, заменив в ней некоторые элементы. Специалисты назвали изобретение "качественной альтернативой" для увеличения эффективности вакцинации от коронавируса. Они намерены оформить патент.
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Ранее учёные разработали защитную маску для выявления коронавируса. Внутри неё находится датчик, способный определить наличие инфекции. Кроме того, его можно вшить в халат или другую одежду.
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