Саудовского принца обвинили в намерении убить короля "отравленным кольцом из России"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в недалёком прошлом заявлял, что может запросто убить находившегося на тот момент на престоле короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Об этом рассказал бывший высокопоставленный офицер саудовской разведки Саад Аль Джабри.

По данным газеты The Washington Post, фразу о том, что он может расправиться с королём, Мухаммед ибн Салман обронил несколько лет назад во время разговора с другим саудовским принцем, Мухаммедом бин Наифом. При этом он уточнил, что сделать это может при помощи отравленного кольца, которое будто бы получил из России.

"Мне достаточно просто пожать ему руку, и он будет готов", — приводит якобы его слова Аль Джабри.

Бывший разведчик отметил, что сам он этой фразы не слышал, но при этом утверждает, что существуют видеозаписи со встречи двух принцев, на которых слышно высказывание. Аль Джабри добавил, что не уверен в том, насколько серьёзно звучала угроза.