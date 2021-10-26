В Кремле надеются на скорейшее возвращение ситуации в Судане в конституционное русло

Граждане Судана должны сами разобраться в сложившейся в государстве ситуации, однако Россия хотела бы её скорейшего возвращения в конституционное русло. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности", — сказал представитель Кремля.

Песков пожелал народу Судана разобраться в ситуации в стране "как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней".

Ранее в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. В современной истории этой страны представители армии уже десятки раз пытались совершить госпереворот. Последняя попытка была предпринята в сентябре этого года, однако её предотвратила армия. Танки тогда перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.

