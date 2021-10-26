Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами после слов о Дне Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил рэперу Моргенштерну, который ранее усомнился в необходимости праздновать День Победы. Представитель Кремля посоветовал музыканту лично пообщаться с ветеранами о войне и напомнил ему о моральной ответственности.

"Хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески: наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к ветерану, их остаётся всё меньше и меньше. Спросите их, почему так важен День Победы. И почему он был, есть и будет вечен", — сказал Песков.