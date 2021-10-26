Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами после слов о Дне Победы
По его мнению, подобные высказывания звучат скорее из-за отсутствия знаний, пробелы в которых можно ликвидировать.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил рэперу Моргенштерну, который ранее усомнился в необходимости праздновать День Победы. Представитель Кремля посоветовал музыканту лично пообщаться с ветеранами о войне и напомнил ему о моральной ответственности.
"Хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески: наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к ветерану, их остаётся всё меньше и меньше. Спросите их, почему так важен День Победы. И почему он был, есть и будет вечен", — сказал Песков.
Такие высказывания звучат скорее от отсутствия знаний, пробелы в которых легко ликвидировать, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. При этом он напомнил, что знаменитости, которые пользуются популярностью в России, должны помнить, что так или иначе несут моральную ответственность.
Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности.
Комментариев: 1
МОРГЕНШТЕРН - МЕРЗКИЙ ТИПЧИК !!! СВОЛОЧЬ !!!